Il Frosinone risponde al Monza e vince 3-0 con la Carrarese Le pagelle

Il Frosinone ha battuto la Carrarese 3-0 allo Stirpe, rispondendo alla vittoria del Monza. La gara si è conclusa con tre reti dei padroni di casa, che mantengono vive le speranze di promozione diretta in Serie A a due giornate dalla fine del campionato. La squadra ha ottenuto un risultato che influisce sulla classifica in vista delle ultime sfide.

Il Frosinone risponde alla vittoria del Monza superando 3-0 la Carrarese allo Stirpe e restando in corsa per la promozione diretta in Serie A a due giornate dalla fine. Dopo un primo tempo equilibrato la gara si sblocca nella ripresa. Al 57’ Calò realizza il rigore dell’1-0, assegnato dopo un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Frosinone vince ad Avellino e torna secondo: è 3-1. Le pagelle Leggi anche: Serie B, il Frosinone vince in casa del Sudtirol e aggancia il Monza. Bari, ko tra i fischi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Frosinone, vittoria di cuore e carattere a Modena: è 2-1. Le pagelle; Ghedjemis in otto minuti la ribalta: 3 punti a Modena; Serie B, botta e risposta in vetta tra Venezia e Frosinone. Il Palermo non molla; Frosinone, rimonta da grande squadra a Modena: Ghedjemis firma il sorpasso. Frosinone-Palermo 1-1: Calò illude, Ranocchia risponde nel finaleDiretta di Frosinone-Palermo di Venerdì 10 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Il Palermo non va oltre l'1-1 con la Reggiana: Palumbo risponde a Lambourde, si spengono i sogni di promozione direttaLa squadra di Inzaghi crea ma non riesce a trovare il guizzo decisivo negli ultimi metri: nel finale due gol annullati alla Reggiana per fuorigioco. In virtù dei successi di Monza e Frosinone il secon ... palermotoday.it Tra gli otto futuri sacerdoti della diocesi di Roma ordinati da Papa Leone XIV, anche il giovane pianista formatosi a Frosinone che ha lasciato la carriera concertistica per rispondere alla chiamata di Dio - facebook.com facebook