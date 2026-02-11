Il Frosinone vince ad Avellino e torna secondo | è 3-1 Le pagelle

Il Frosinone torna a casa con una vittoria importante ad Avellino, battendo i padroni di casa 3-1. I giallazzurri hanno messo in mostra un buon gioco e sono riusciti a portare a casa i tre punti, consolidando il secondo posto in classifica. La partita si è messa subito bene per il Frosinone, che ha sfruttato alcune occasioni per segnare e ha mantenuto il controllo del match fino alla fine. I padroni di casa hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a riaprire la partita

Decisivi i gol di Kvernadze, Calò e Cichella. Punteggio che poteva essere anche più ampio Il Frosinone vince e convince ad Avellino: finisce 3-1 per i giallazzurri. Una vittoria netta, con un punteggio che poteva essere anche più ampio per le occasioni sprecate dai ciociari. Tre punti che consentono ai canarini di tornare al secondo posto, scavalcando il Monza che ha pareggiato a Bolzano contro il Sudtirol. Cronaca - Partenza aggressiva del Frosinone al "Partenio-Lombardi", con i giallazzurri subito determinati a imporre ritmo e gioco contro l'Avellino. L'atteggiamento produce effetti già al 16':

