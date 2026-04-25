Il settore turistico nelle Marche si distingue per le strutture che si sono evolute nel tempo, passando da semplici villaggi a veri e propri resort. Le aziende del settore affermano che il loro obiettivo principale è offrire servizi di alta qualità, garantendo ai clienti un’esperienza confortevole paragonabile a quella di un hotel cinque stelle. La tendenza si concentra sulla combinazione di libertà e comfort, con un’attenzione particolare alle esigenze dei visitatori.

Il turismo marchigiano parla la lingua della libertà, ma con il comfort di un hotel a cinque stelle. All’ombra degli Stati Generali del Turismo, Daniele Gatti, presidente di Villaggi Marche, traccia la rotta di un comparto che non è più "di nicchia", ma rappresenta il motore della competitività regionale. Presidente Gatti, i dati del turismo en plein air nelle Marche sorridono. Che aria tira nei vostri villaggi? "I risultati sono ottimi. Stiamo vivendo una fase di profonda evoluzione che sta cambiando strutturalmente il modo di intendere l’ ospitalità. Non parliamo più del vecchio concetto di campeggio, ma di strutture evolute, assimilabili a veri e propri resort.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fronte villaggi: "Ormai siamo resort. Qui vince la qualità"

FULLBinge Watch Beggar Immortal Doctor: Dominating the City

Notizie correlate

Leggi anche: Il popolo della musica. Zainetti, cori, entusiasmo: "Siamo in fila ormai da ore. Ma essere qui è bellissimo"

Il tecnico rossonero: "Mi tengo stretto il +7 sulla Roma. E noi vogliamo tornare in Champions. Bravi Nkunku e Loftus-Cheek». Allegri: "Qui si vince solo con tanta qualità»Vince e convince il Milan, che affonda come una lama (rovente) nel burro nel cuore della crisi rossoblù.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Il fronte villaggi: Ormai siamo resort. Qui vince la qualità; Piove al Villaggio Mosè e le fogne vanno in tilt. E viale Cannatello finisce ancora sott’acqua.

Il fronte villaggi: Ormai siamo resort. Qui vince la qualitàIl turismo marchigiano parla la lingua della libertà, ma con il comfort di un hotel a cinque stelle. All’ombra degli Stati Generali del Turismo, Daniele Gatti, presidente di Villaggi Marche, traccia ... ilrestodelcarlino.it

Gatti, presidente Villaggi Marche: «Tante prenotazioni anticipate, quest’anno supereremo il 2025»FERMO Prenotazioni anticipate, domanda più esigente e una competizione che si gioca ormai sulla qualità dei servizi e sulla capacità di fare sistema. È questo il quadro che emerge dal fronte dell’en ... corriereadriatico.it

Volvo sostiene che il frunk sia ormai superato nelle elettriche; meglio usare lo spazio anteriore per componenti tecnici e massimizzare l'abitacolo. https://auto.everyeye.it/notizie/frunk-auto-elettriche-ormai-inutile-secondo-volvo-perche-873895.htmlutm_med - facebook.com facebook

Questo decreto è il simbolo di un fallimento politico che ormai è sotto gli occhi di tutti. @GiuseppeConteIT #DanielaMorfino #DanielaMorfinoM5S #Movimento5Stelle #M5S #5Stelle x.com