Il tecnico rossonero | Mi tengo stretto il +7 sulla Roma E noi vogliamo tornare in Champions Bravi Nkunku e Loftus-Cheek Allegri | Qui si vince solo con tanta qualità

Il Milan torna alla vittoria e lo fa con carattere contro una Roma in difficoltà. I rossoneri vincono 3-1 e mantengono il +7 sui giallorossi in classifica. Il tecnico Pioli si dice soddisfatto della prestazione, soprattutto per i commenti su Nkunku e Loftus-Cheek, che hanno segnato e dato qualità alla squadra. Allegri, invece, sottolinea che il successo si ottiene solo con tanta qualità. Nel frattempo, il Bologna affonda sotto i colpi del Milan, che mette pressione sulla zona europea.

Vince e convince il Milan, che affonda come una lama (rovente) nel burro nel cuore della crisi rossoblù. Risponde all'Inter con una prova di forza, la formazione di Allegri, rintuzzando il tentativo di fuga nerazzurra. Ma guai parlare di corsa scudetto in qualche modo riaperta: "Dobbiamo fare un passettino alla volta, è ancora troppo presto per fare certi discorsi e troppo lunga la stagione. L'unica cosa che dobbiamo fare ora è guardarci le spalle: è più importante il +7 sulla Roma che il -5 dall'Inter, perché è fondamentale tornare a giocare la Champions la prossima stagione. Altri conti si potranno fare solo più avanti, eventualmente".

