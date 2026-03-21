Al festival di Ferrara, un gruppo di appassionati si è radunato in fila da diverse ore, con zainetti e cori di entusiasmo. Tra loro c’è chi ha aspettato dalle 13.45 e si dice felice di essere presente, soprattutto per ascoltare l’artista Geolier. La fila si è andata formando nel corso della giornata, mentre i partecipanti condividono l’attesa e l’energia di un momento tutto dedicato alla musica.

"Sono qui a Ferrara e sono davvero contento di esserci. Sono in fila dalle 13.45 circa e non vedo l’ora di sentire Geolier. È uno dei miei artisti preferiti, lo seguo da quasi quattro anni. Ricordo anche il suo percorso a Sanremo dell’anno scorso. Le critiche che ha subito non le approvo di certo. Ognuno è libero di scrivere le strofe come vuole, senza limitazioni" Lorenzo Faccioli, rinchiuso tra le transenne lungo un lato di piazza Savonarola. E’ lì da ore, con un gruppo di amici. In attesa per il maxi evento che porta la città di Ferrara sul palcoscenico nazionasull’onda del compleanno di Radio 105, festeggiato in una piazza che ha accolto migliaia di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il popolo della musica. Zainetti, cori, entusiasmo: "Siamo in fila ormai da ore. Ma essere qui è bellissimo"

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