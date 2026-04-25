Il fronte operaio Gheda e gli altri Iveco ricorda

Un giovane ha iniziato a lavorare come apprendista all’età di 14 anni presso uno stabilimento di produzione a Brescia. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di attività lavorative giovanili in passato, con altri operai coinvolti in situazioni simili. Recentemente, un’azienda del settore ha pubblicato un ricordo legato a quegli anni, evidenziando un passato fatto di lavori precoci e di un ambiente industriale che ha segnato molte vite.

Aveva soltanto 14 anni quando cominciò a lavorare come apprendista all’Om di Brescia. In quell’ambiente operaio, Giuseppe Gheda mautrò idee democratiche e antifasciste e, all’annuncio dell’armistizio, sottraendosi ai bandi della repubblica di Salò, lasciò la fabbrica per raggiungere la banda partigiana delle “Fiamme Verdi“, col nome di battaglia di Bruno. Comandante della 122ma Brigata Garibaldi, trovò la morte il 19 aprile 1945, a vent’anni, colpito da una raffica nemica sulle pendici del monte Sonclino, in Val Trompia. Il suo nome compare sul cippo commemorativo nello stabilimento Iveco di Brescia con quello di tanti altri lavoratori...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il fronte operaio. Gheda e gli altri. Iveco ricorda Notizie correlate "Dove sono tutti gli altri?": il Pd apre il fronte politico dopo la sentenza della Corte dei Conti«Quando si governa insieme, si risponde insieme, sempre, non solo quando conviene». Incidente mortale, la Molini Popolari Riuniti ricorda commossa il suo giovane operaio GiulioLa morte di Giulio Carlaccini dopo un terribile incidente in Altotevere - nella prima mattina del 31 gennaio - ha sconvolto non solo la città di...