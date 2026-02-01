Incidente mortale la Molini Popolari Riuniti ricorda commossa il suo giovane operaio Giulio

La notizia dell’incidente mortale che ha coinvolto il giovane Giulio Carlaccini ha scosso l’intera comunità di Amelia e l’azienda Molini Popolari Riuniti. La mattina del 31 gennaio, il ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente in Altotevere. L’azienda ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia, mentre colleghi e amici ricordano Giulio come un giovane solare e dedito al lavoro. La comunità ora si stringe intorno alla famiglia, sperando che si faccia luce sulle cause di questa tragedia.

La morte di Giulio Carlaccini dopo un terribile incidente in Altotevere - nella prima mattina del 31 gennaio - ha sconvolto non solo la città di Amelia, dove era residente, ma anche tutto il personale e i vertici dell'azienda dove il 22enne lavorava: la Molini Popolari Riuniti. I datori di lavoro, insieme a tutto il personale, hanno espresso il loro cordoglio sulla loro pagina Fb, dove hanno ricordato Giulio: Piangiamo Giulio, giovane e promettente operaio dello stabilimento di Amelia. Si è distinto per serietà e dedizione. Non ci sono parole per questa assurda tragedia. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Giulio Carlaccini Incidente mortale sul lavoro, operaio perde la vita schiacciato da un escavatore Una tragedia sul cantiere di Ripaberarda scuote la comunità di Ascoli Piceno. Montello, incidente mortale sul lavoro: perde la vita operaio di 27 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giulio Carlaccini Argomenti discussi: Incidente mortale lungo la E-45; Muore a 22 anni: tragico incidente stradale. Tamponamento con un camion; Incidente in E45, Giulio muore a 22 anni; Tragedia sulla E45 all'altezza di Promano: muore in uno scontro auto-camion Giulio Carlaccini 22 anni di Amelia. Incidente mortale lungo la E-45La vittima è Giulio Carlaccini di Amelia, coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Riaperta la carreggiata in direzione Cesena ... rainews.it Muore a 22 anni: tragico incidente stradale. Tamponamento con un camionRagazzo umbro perde la vita sulla E45 nelle prime ore del mattino di sabato 31 gennaio. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Profondo il cordoglio. Era un dipendente della Molini Popolari Riuniti. msn.com É di Amelia la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Si tratta di Giulio Carlaccini, 22 anni, molto conosciuto in città. Lavorava, infatti, per i Molini Popolari Riuniti. Appresa la notizia la comunità amerina é sprofond - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.