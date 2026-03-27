Dopo la sentenza della Corte dei Conti relativa a una precedente gestione, il Partito Democratico di Chieti ha preso posizione attraverso il segretario cittadino. In una dichiarazione, il rappresentante del partito ha affermato che durante il governo condiviso si risponde collettivamente, indipendentemente dalla convenienza. La presa di posizione segna l'apertura di un fronte politico da parte del partito locale.

«Quando si governa insieme, si risponde insieme, sempre, non solo quando conviene». È questo il messaggio lanciato dal Partito Democratico di Chieti, attraverso il segretario cittadino Gianmarco Pescara, dopo la recente sentenza della Corte dei Conti che riguarda una precedente stagione amministrativa della città. Il Pd punta il dito contro quello che definisce un «vuoto» e un «silenzio» da parte di chi ha amministrato in passato insieme all’ex sindaco Umberto Di Primio. «Colpisce il vuoto di chi per anni ha governato questa città e oggi resta in silenzio fingendo che nulla sia accaduto», afferma Pescara. Nel mirino anche il tentativo, secondo il partito, di attribuire le responsabilità a una sola figura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - "Dove sono tutti gli altri?": il Pd apre il fronte politico dopo la sentenza della Corte dei Conti

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