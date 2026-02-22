Marano fermato pusher con 55 dosi di droga | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato fermato dai Carabinieri a Marano durante un controllo in via Falcone, dopo essere stato sorpreso mentre scambiava droga con un altro soggetto. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato cocaina, hashish, marijuana e 220 euro in contanti. L’uomo aveva in tasca 55 dosi pronte alla vendita. L’operazione si inserisce in una serie di controlli mirati al contrasto dello spaccio nel quartiere. La vicenda prosegue con le verifiche sulle sue attività.

© Puntomagazine.it - Marano, fermato pusher con 55 dosi di droga: arrestato 32enne

Marano, controlli dei Carabinieri in via Falcone: sorpreso durante uno scambio, trovato con cocaina, hashish, marijuana e 220 euro in contanti. Lo scambio sotto gli occhi dei Carabinieri. Marano di Napoli – È nel pomeriggio inoltrato che i Carabinieri della Compagnia di Marano individuano due uomini in via Falcone. Un gesto rapido, un involucro che passa di mano in cambio di denaro: lo scambio è evidente. Le pattuglie intervengono subito. A finire sotto controllo è C. B., 32enne di Calvizzano, già noto alle forze dell'ordine. Trovate 55 dosi e 220 euro in contanti. Dalla perquisizione personale e dell'auto emergono 55 dosi di droga, tra: cocaina, marijuana, e hashish.