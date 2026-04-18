Tripudio biancorosso al Cabassi | il Forlì batte il Carpi e festeggia la salvezza
Dopo un girone di ritorno soffertissimo, il Forlì espugna il "Cabassi" di Carpi grazie alla rete di Trombetta al 20esimo e conquista matematicamente la permanenza in Serie C. Una stagione incredibile per i galletti che coronano così il ritorno nei professionisti dopo otto anni. Abbonati alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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