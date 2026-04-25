Il folk-rock medioevale dei BardoMagno arriva a Frogstock
Il festival Frogstock 2026 si avvicina, con i preparativi in corso e il conto alla rovescia ormai avviato. Tra le novità annunciate, si aggiunge alla line-up il gruppo musicale BardoMagno, noto per il loro stile folk-rock medievale. La band sarà la prima a esibirsi nella serata di mercoledì 19 agosto, aprendo ufficialmente l’evento. La loro presenza si inserisce nel cartellone che vede altri artisti ancora da annunciare.
Il conto alla rovescio per Frogstock 2026 è ufficialmente iniziato: a pochi mesi dall’inizio del festival, un terzo nome si aggiunge alla lineup: saranno i BardoMagno, tra i progetti musicali più interessanti della sfera emergente ad aprire il festival nella serata di mercoledì 19 agosto nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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