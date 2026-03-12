Milano | Tommaso Imperiali e il nuovo folk rock gratuito

Domani sera a Milano, presso l’Ostello Bello, si svolgerà un concerto gratuito con Tommaso Imperiali e i Five Quarters. L’evento è programmato per venerdì 13 marzo 2026 e vedrà protagonisti questi artisti in un appuntamento che si inserisce nel calendario musicale della città. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento si svolgerà a partire dalle ore 21.

Domani sera, venerdì 13 marzo 2026, l'Ostello Bello di Milano ospiterà un appuntamento musicale gratuito con Tommaso Imperiali e i Five Quarters. Il cantautore comasco presenterà il brano 'Raccogli', uscito a gennaio per Altavibe Music, nato da una nostalgia del presente vissuta su un balcone torinese. L'evento non è solo un concerto, ma la celebrazione di una nuova ondata di cantautori che mescolano radici italiane come De Gregori e Fossati con influenze folk rock internazionali. La produzione curata da Lorenzo Cazzaniga e il video firmato da Giada Garattoni testimoniano un ecosistema creativo vibrante che sta emergendo dal territorio lombardo.