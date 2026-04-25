Il Faro Voltiano di Brunate è stato riacceso in occasione del 25 aprile, con il sindaco di Como che ha invitato i cittadini a guardare in alto, preferibilmente da Villa Olmo, per celebrare la Festa della Liberazione. La torre luminosa si è riaccesa alle 00:01, proiettando un tricolore di luci visibile dalla città. L’evento si è svolto senza altri interventi pubblici o cerimonie ufficiali nelle vie centrali.

Como, 25 aprile 2026 – “A mezzanotte, mezzanotte e un minuto, i comaschi guardino in alto, magari da Villa Olmo. Guardate in su”. Con queste parole misteriose e un sorriso il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ieri sera, ospite del consueto appuntamento del venerdì Etg+Sindaco su Etv, aveva fatto capire che c’era in ballo qualche novità. Ma senza specificare altro. E a mezzanotte cosa è accaduto? Si è riacceso il Faro Voltiano di Brunate, nella parte più alta del paese affacciato su Como, quartiere San Maurizio. Dopo settimane di tensioni e polemiche tra Como e Brunate, il primo cittadino ha ripristinato l’illuminazione. https:www.ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Faro Voltiano di Brunate si riaccende, il sindaco di Como: “Tricolore di luci per la Festa della Liberazione”

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