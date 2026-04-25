Il faro di Brunate è stato nuovamente acceso, secondo quanto comunicato dal sindaco di Como. La riaccensione dell’illuminazione riguarda uno dei monumenti più significativi della zona, dedicato a uno dei personaggi più noti della città. La decisione segue un intervento per ripristinare l’illuminazione del punto di riferimento, che rappresenta un simbolo locale e storico.

Riattivata l’illuminazione di uno dei monumenti più importanti della città, dedicato al comasco più illustre, Alessandro Volta. Luce tricolore in occasione della Festa Della Liberazione. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il faro di Brunate si riaccende, l'annuncio del sindaco di Como Rapinese

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