Faro Voltiano Brunate | Ordinanza TAR non risolve la vicenda serve accordo con Como

Il Comune di Brunate ha commentato l’ordinanza del TAR riguardante il Faro Voltiano, sottolineando che si tratta di un provvedimento di carattere cautelare e non definitivo. La comunicazione chiarisce che la vicenda non si risolve con questa decisione e che per arrivare a una soluzione duratura è necessario un accordo con l’amministrazione di Como. La questione rimane aperta e richiede ulteriori interlocuzioni tra le parti coinvolte.

Il Comune di Brunate interviene sulla recente ordinanza del TAR relativa alla gestione del Faro Voltiano, chiarendo come il provvedimento abbia natura esclusivamente cautelare e non definitiva. Secondo l’amministrazione, la decisione del Tribunale amministrativo è stata assunta sulla base di una.🔗 Leggi su Quicomo.it

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