Como vince al Tar | Brunate deve restituire il faro

Da quicomo.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar ha deciso che Brunate deve restituire il Faro Voltiano. La questione riguarda la gestione dell’area e la proprietà del faro, oggetto di un contenzioso tra il Comune di Como e quello di Brunate. La sentenza è arrivata dopo settimane di discussioni legali e aveva già suscitato polemiche tra le due comunità. La decisione definitiva del tribunale ha chiarito la posizione giuridica sulla proprietà e l’uso dell’area.

La vicenda è nota da settimane e ha già acceso il dibattito tra Como e Brunate: al centro, la gestione del Faro Voltiano e l’uso dell’area su cui sorge. Ora arriva un passaggio decisivo: il Tar Lombardia ha infatti emesso un’ordinanza che autorizza il Comune di Como a continuare ad accedere.🔗 Leggi su Quicomo.it

L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro"Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Marco Travaglio vince una causa contro Tiziano Renzi: “deve restituire 100mila euro”“Dopo quelle con Matteo Renzi ho vinto, nel secondo appello, anche la causa con suo padre Tiziano.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.