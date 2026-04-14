Como vince al Tar | Brunate deve restituire il faro

Il Tar ha deciso che Brunate deve restituire il Faro Voltiano. La questione riguarda la gestione dell’area e la proprietà del faro, oggetto di un contenzioso tra il Comune di Como e quello di Brunate. La sentenza è arrivata dopo settimane di discussioni legali e aveva già suscitato polemiche tra le due comunità. La decisione definitiva del tribunale ha chiarito la posizione giuridica sulla proprietà e l’uso dell’area.

La vicenda è nota da settimane e ha già acceso il dibattito tra Como e Brunate: al centro, la gestione del Faro Voltiano e l’uso dell’area su cui sorge. Ora arriva un passaggio decisivo: il Tar Lombardia ha infatti emesso un’ordinanza che autorizza il Comune di Como a continuare ad accedere.🔗 Leggi su Quicomo.it L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro"Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Marco Travaglio vince una causa contro Tiziano Renzi: “deve restituire 100mila euro”“Dopo quelle con Matteo Renzi ho vinto, nel secondo appello, anche la causa con suo padre Tiziano. Cesc Fabregas vince il Premio Bearzot! Il tecnico del Como, accostato alla Roma in passato, ha risposto alle voci passate: "L'anno scorso ho avuto dei contatti con altri club, ma ho deciso di restare al Como". Fabregas conferma il suo impegno con il club co - facebook.com facebook Inter-Como: 4-3. Benvenuti nell'efficacia pura. L'Inter vince 4-3 contro la squadra che esprime forse il miglior calcio in Italia, quella che lotta per un posto Champions e che ha messo in difficoltà chiunque le si sia parato davanti. Non è una vittoria contro chiunq x.com