Il video ‘spiegone’ del sindaco Lepore sul Museo dei bambini | VIDEO

Un video del sindaco Lepore dedicato al Museo dei bambini ha attirato molta attenzione negli ultimi giorni. Il sindaco ha spiegato i dettagli del progetto, che rappresenta uno dei temi più dibattuti dall’amministrazione comunale negli ultimi tempi. La clip ha suscitato molte reazioni tra cittadini e media, rendendo il progetto ancora più al centro dell’attenzione pubblica.

Il Museo dei bambini è uno dei progetti più discussi dell’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Lepore, e sicuramente lo è diventato nelle ultime settimane. Tanto che, oltre agli interventi e alle interviste sul tema, il sindaco Lepore ha ritenuto opportuno pubblicare un video ‘spiegone’ sul suo canale YouTube per cercare di fare chiarezza sul progetto del MuBa. La parte più consistente del video riguarda il progetto stesso, di cui il sindaco dialoga con Cristina Francucci, presidente del comitato scientifico del polo. Altre parti del video sono dedicate ai chiarimenti sul percorso partecipativo che ha portato alla definizione del progetto su alcune false notizie circolate ultimamente a proposito del museo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Proteste sul Museo dei bambini, il sindaco Lepore promette più alberiBologna, 25 febbraio 2026 – Il sindaco Matteo Lepore risponde tramite i social ai comitati che da lunedì mattina, da quando all’alba si sono accese... Museo dei bambini al Pilastro, Comune e Pd contro i manifestanti: “Non fermeranno il progetto” | VIDEODopo l’occupazione del cantiere dove dovrebbe sorgere “Futura”, il Museo dei bambini al Pilastro, il Comune non arretra.