Un gruppo di ex operai coinvolti nelle operazioni di bonifica ha fatto ritorno a Chernobyl per commemorare il 40° anniversario del disastro nucleare del 1986. I partecipanti hanno visitato i luoghi che hanno partecipato a contenere la diffusione radioattiva durante i primi interventi. Il sito appare ancora come allora, con segni evidenti dell’incidente e un’atmosfera che pare aver fermato il tempo.

Un gruppo di ex addetti alle operazioni di bonifica è tornato a Chernobyl in vista del 40° anniversario del disastro nucleare del 1986, rivisitando i luoghi in cui un tempo contribuirono a contenere il peggior incidente nucleare della storia. Durante il viaggio si sono fermati a Pripyat, la vicina città che ospitava i lavoratori di Chernobyl e che è stata abbandonata dopo l’incidente. Dopo l’esplosione e l’incendio del 26 aprile alla centrale nucleare di Chernobyl, soldati, vigili del fuoco, ingegneri, minatori e medici furono chiamati da tutta l’allora Unione Sovietica. Erano conosciuti come “liquidatori”, un termine generico e minaccioso dell’era sovietica per indicare coloro che erano incaricati di eliminare un problema.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chernobyl, un gruppo di operai torna sul luogo del disastro: il tempo sembra essersi fermato

Chernobyl 2.0: Il disastro nucleare segreto

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