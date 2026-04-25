Noi fan de Il Diavolo veste Prada conosciamo questa scena a memoria: Emily, la prima assistente di Miranda Priestley, che per prepararsi alla settimana della moda di Parigi smette di mangiare e, quando sente che sta per svenire, «butta giù un cubetto di formaggio», rimprovera la nuova collega Andy per fare ciò che nel 2006 era considerato un sacrilegio nel fashion system: mangiare. Una versione romanzata, sì, ma non lontana dalla realtà di un settore che allora parlava un linguaggio molto diverso da quello di oggi. Vent’anni dopo, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, di nuovo immersi nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway, nel tanto atteso sequel del cult che ha segnato una generazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Diavolo veste Prada 2, la pasta protagonista della premiere italiana

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

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