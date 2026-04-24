Da Cecilia Rodriguez a Brenda Asnicar, parata di vip e celebrity internazionali all’anteprima milanese de “Il Fiavolo Veste Prada 2”. Milano, capitale mondiale della moda, ha ospitato il 23 aprile la tanto attesa premiere italiana di Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel del celebre film che ha conquistato il cuore degli appassionati di cinema e moda. L’evento, che si è svolto alla Rinascente, ha visto il red carpet animato da un parterre di vip e personaggi del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Nonostante l’assenza dei protagonisti principali del film, come Meryl Streep e Anne Hathaway, la serata è stata un trionfo di eleganza e stile.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Il Diavolo Veste Prada 2”: chi c’era sul red carpet della premiere italiana

Il Diavolo Veste Prada 2 | Fashion Rewind | Dietro le Quinte

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