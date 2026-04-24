Il Diavolo Veste Prada 2 | Milano protagonista di una straordinaria premiere

Da 361magazine.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è tenuta una grande première del film “Il Diavolo Veste Prada 2”. La serata ha visto la presenza di numerosi attori e attrici del cast, oltre a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori. L’evento si è svolto in una location prestigiosa della città, con un red carpet illuminato e decorazioni elaborate. La capitale della moda ha fatto da sfondo a questa proiezione molto attesa.

Un red carpet da favola, un cast stellare e l’inconfondibile atmosfera della capitale della moda. Milano accoglie il sequel del film cult con un evento esclusivo . Il 23 aprile, Milano ha ospitato un evento di portata internazionale con la premiere italiana del tanto atteso Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel che ha già suscitato grande entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. La serata, organizzata in una delle location più iconiche della città, ha visto una folla di fan e star che si sono raccolti per celebrare il ritorno di un film che, fin dal primo capitolo, ha segnato un’epoca. Il cuore pulsante della serata è stato il red carpet, dove una parata di vip ha attirato i flash dei fotografi.🔗 Leggi su 361magazine.com

il diavolo veste prada 2 milano protagonista di una straordinaria premiere
© 361magazine.com - “Il Diavolo Veste Prada 2”: Milano protagonista di una straordinaria premiere

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

Video Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

Notizie correlate

Il Diavolo veste Prada 2, a Milano una première 'diffusa': il programma della serata (e dove avvistare gli invitati)Dall'evento in San Babila alla festa esclusiva sul rooftop della Rinascente: ecco come Milano si prepara alla premiere del 23 aprile tra...

Tutti alla première de Il Diavolo veste Prada 2… tranne il cast: da Zingaretti a Bolle, chi c’era a Milano (FOTO)Ieri 23 aprile 2026 Milano si è trasformata in un set a cielo aperto per la première de Il Diavolo veste Prada 2, con un evento diffuso che ha...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 arriva a Londra: Miranda brilla nella notte, Andy sceglie le righe, Emily opta per pizzi e ricami (ma non solo). Tutti i look dei protagonisti; Villa Arconati: da Il Diavolo veste Prada 2 alla cena di Bulgari. Bellezza e magnetismo della piccola Versailles alle porte di Milano; Il Diavolo veste Prada 2, Streep e Hathaway arrivano a Londra; Il Diavolo veste Prada 2: ciak in Rinascente con un maxi takeover.

diavolo veste prada il diavolo veste pradaIl Diavolo veste Prada 2: i vip sul red carpet di Milano (con un look che Miranda approverebbe)Parata di outfit e accessori per la prima italiana dell’attesisissimo sequel di The Devil wears Prada girato anche nel cuore del capoluogo meneghino ... ilgiorno.it

diavolo veste prada il diavolo veste pradaIl Diavolo veste Prada 2 a Milano: Dyson porta il beauty al centro della scenaIl Diavolo veste Prada 2 arriva a Milano: Dyson lancia la limited edition Red Velvet & Gold e porta il beauty styling in Rinascente. fashiontimes.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.