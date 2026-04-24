A Milano si è tenuta una grande première del film “Il Diavolo Veste Prada 2”. La serata ha visto la presenza di numerosi attori e attrici del cast, oltre a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori. L’evento si è svolto in una location prestigiosa della città, con un red carpet illuminato e decorazioni elaborate. La capitale della moda ha fatto da sfondo a questa proiezione molto attesa.

Un red carpet da favola, un cast stellare e l’inconfondibile atmosfera della capitale della moda. Milano accoglie il sequel del film cult con un evento esclusivo . Il 23 aprile, Milano ha ospitato un evento di portata internazionale con la premiere italiana del tanto atteso Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel che ha già suscitato grande entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. La serata, organizzata in una delle location più iconiche della città, ha visto una folla di fan e star che si sono raccolti per celebrare il ritorno di un film che, fin dal primo capitolo, ha segnato un’epoca. Il cuore pulsante della serata è stato il red carpet, dove una parata di vip ha attirato i flash dei fotografi.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Il Diavolo Veste Prada 2”: Milano protagonista di una straordinaria premiere

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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