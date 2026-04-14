Su Disney+ sarà possibile seguire in diretta streaming l’evento che anticipa l’uscita del nuovo film. La diretta coprirà il tappeto rosso dell’anteprima mondiale organizzata per il film prodotto da un grande studio cinematografico. L’evento si svolgerà in un luogo centrale, con la presenza di numerosi ospiti e media, e sarà disponibile per gli spettatori che desiderano seguire l’appuntamento in tempo reale.

Il red carpet dell’attesissima anteprima mondiale del film 20th Century Studios Il Diavolo Veste Prada 2 sarà trasmesso in diretta streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, offrendo agli abbonati in tutto il mondo un posto esclusivo in prima fila in occasione di una delle serate più glamour dell’anno. L’evento, che celebrerà l’imminente arrivo del film al cinema alla presenza di numerose star, si terrà lunedì 20 aprile al Lincoln Center di New York City. In Italia, la diretta streaming inizierà alle 23:30, mentre a seguire sarà disponibile la replica dell’evento. L’esperienza live avvicina più che mai i fan all’emozione, al glamour e alla magia dietro le quinte di una grande prima cinematografica.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Diavolo Veste Prada 2: Disney+ trasmetterà in diretta streaming il red carpet dell’anteprima mondiale!

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