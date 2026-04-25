Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

Il designatore degli arbitri delle serie maggiori è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. La notizia riguarda la sua attività di supervisione e gestione degli arbitri nelle partite di calcio di livello professionistico. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui procedimenti in corso.

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata inizialmente diffusa da Agi e poi confermata su altri media. Rocchi avrebbe ricevuto un avviso di garanzia ieri. L’inchiesta che lo coinvolge riguarda il campionato 2024-2025, ed è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato che emerse in Calciopoli, culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. Nelle carte Udinese-Parma. Dentro le carte figura anche il primo marzo 2025: la partita è Udinese-Parma, il campionato è quello poi vinto dal Napoli al fotofinish sull’Inter.🔗 Leggi su Open.online

Avviso di garanzia per il designatore degli arbitri Rocchi: indagato per concorso in frode sportiva

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