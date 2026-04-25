Il design diventa esperienza | apre uno showroom tra arte e sostenibilità Svelati i gadget dedicati a Cattolica

Un'agenzia specializzata in design sostenibile ha aperto uno showroom a Cattolica, segnando un passaggio dalla sede precedente a Misano Adriatico. L’apertura rappresenta un nuovo legame con il territorio e si inserisce in un progetto che unisce arte e sostenibilità. Tra le novità presentate ci sono gadget dedicati alla città, che vengono mostrati durante l’inaugurazione. L’evento segna un passo importante per l’agenzia nel suo percorso di crescita.

Non è soltanto un trasloco, ma l’inizio di un nuovo sodalizio con il territorio: l’agenzia Rippotai, nota per la sua creatività sostenibile, ha scelto di mettere radici nel Comune di Cattolica dopo diversi anni a Misano Adriatico. Il cambiamento però non riguarda solo il trasferimento.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Fuorisalone e Milano Design Week 2026: dove mangiare? Dieci posti dedicati dove il cibo diventa esperienzaIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove anche il food... Leggi anche: Gli indirizzi cult in giro per il mondo, che trasformano lo shopping in un’esperienza tra arte, design e lusso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il design diventa esperienza: apre uno showroom tra arte e sostenibilità. Svelati i gadget dedicati a Cattolica; Design Week e Salone del Mobile: Milano diventa il centro del mondo; Milano Design Week, Salone e Fuorisalone: gli appuntamenti FOOD da non perdere; Maisons du Monde celebra 30 anni alla Milano Design Week con Moments of Joy. CUPRA Fuorisalone 2026, il design diventa esperienza oltre l’autoAlla Milano Design Week 2026, CUPRA sceglie di alzare l’asticella e presentarsi non solo come costruttore, ma come interprete contemporaneo del design. In ... msn.com Kia alla Milano Design Week 2026 svela il futuro del design auto elettrico con Resonance of OppositesAlla Milano Design Week 2026 Kia presenta due mostre immersive che raccontano l’evoluzione della filosofia Opposites United: un viaggio tra introspezione creativa e concept car elettriche che antici ... msn.com Svelati i 10 nuovi nomi che si aggiungono alla line-up del Red Valley Festival! Giovedì 13 agosto | DAY 1 Achille Lauro - Bresh - Chiello - Clara - Ditonellapiaga - Boss Doms - more TBA Venerdì 14 agosto | DAY 2 Shiva - 22SIMBA - more TBA Sabato - facebook.com facebook Il rilancio di Nissan passa dalla Cina: a Pechino svelati tre nuovi concept x.com