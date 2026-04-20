Fuorisalone e Milano Design Week 2026 | dove mangiare? Dieci posti dedicati dove il cibo diventa esperienza

Durante la Milano Design Week 2026, che si svolgerà dal 20 al 26 aprile, la città si prepara a ospitare numerosi eventi dedicati al design e al cibo. Oltre alle esposizioni e alle installazioni, sono stati individuati dieci locali e spazi che offrono esperienze culinarie particolari, pensate per arricchire la visita dei partecipanti. Questi luoghi si distinguono per l'attenzione alla proposta gastronomica e per la capacità di integrare il cibo con il contesto della manifestazione.

In occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove anche il food diventa protagonista. Ristoranti, bistrot e locali ospitano installazioni, eventi anche in collaborazione con brand di design. Ci sono anche temporary bistrot dove fare esperienze tra gusto, creatività e arte. Ecco qualche idea e indirizzo, dove fare una pausa gratuitamente o spendendo poco. Artisia ed Edibile Reveries . Artisia, l’innovativo brand di Barilla, in collaborazione con lo Studio Yellowdot presenta la mostra "Edible Reveries" che celebra l’ingrediente più amato dagli italiani e lo reimmagina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuorisalone e Milano Design Week 2026: dove mangiare? Dieci posti dedicati dove il cibo diventa esperienza Notizie correlate Milano Design Week 2026: HIRO Design anticipa il Fuorisalone con “Casa HIRO”, il nuovo hub esperienziale in cittàIn una Milano sempre più affollata durante la Design Week, HIRO Design sceglie una strada controcorrente: anticipare i tempi e creare uno spazio che... Design Week 2026: il rumore delle città diventa un’esperienza sensorialeL’inquinamento acustico nelle metropoli diventerà il fulcro di un esperimento sensoriale presso la sede di BASE Milano durante la prossima edizione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Fuorisalone e Milano Design Week 2026: dove mangiare? Dieci posti dedicati dove il cibo diventa esperienzaIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso ... ilgiorno.it Milano Design Week 2026 e Fuorisalone: 10 eventi gratis da segnare in agendaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. - facebook.com facebook In occasione della Milano Design Week riapre al pubblico il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, offrendo a tutti i visitatori (su registrazione) la possibilità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, totalmente gratuita. x.com