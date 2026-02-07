Gli indirizzi cult in giro per il mondo che trasformano lo shopping in un’esperienza tra arte design e lusso

I negozi di moda del 2026 cambiano volto. Non sono più solo punti vendita, ma diventano ambienti che uniscono arte, design e lusso. Questi nuovi spazi vogliono offrire un’esperienza completa, dove lo shopping si trasforma in un viaggio tra emozioni e sensazioni. La tendenza si vede già in giro per il mondo, con negozi che puntano sulla narrazione e sulla cultura per attirare i clienti.

I nuovi negozi di moda del 2026 si evolvono da semplici spazi di vendita in luoghi narrativi, culturali e sensoriali. Architettura, interior design e identità di marca si intrecciano in progetti sempre più sofisticati, dove lo spazio diventa un'estensione del linguaggio creativo delle maison. Dai salon-boutique ispirati all'arte surrealista ai flagship concepiti come salotti culturali o percorsi immersivi.

