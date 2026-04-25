Il Den Bosch perde e i tifosi festeggiano per il regolamento dell'Eerste Divisie è tutto giusto

Durante l'ultima giornata dell'Eerste Divisie, il Den Bosch ha subito una sconfitta e ha concluso la stagione regolare al nono posto in classifica. I tifosi presenti allo stadio hanno festeggiato ogni gol degli avversari, in quanto questa era la condizione necessaria per qualificarsi ai playoff per la promozione. La regola del torneo ha permesso questa dinamica, rendendo la vittoria degli avversari un evento che ha coinvolto anche il pubblico presente.

Il Den Bosch perde e chiude la stagione regolare al nono posto, con i tifosi che esultano ai gol degli avversari: era l'unico modo di qualificarsi ai playoff per la promozione in Olanda.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’Irlanda del Nord travolta dai commenti dei tifosi dell’Italia: puntano tutto sulla scaramanziaPrima della partita i tifosi dell'Italia hanno inondato i profili social dell'Irlanda del Nord con una "gufata" collettiva: la scaramanzia per... L’Atalanta perde, ma vince sugli spalti: il gesto dei tifosi verso Kompany e il Bayern è da campioniIl gesto di grande sportività mostrato dai tifosi dell'Atalanta al termine della partita persa contro il Bayern Monaco in Champions: uno stadio... Una raccolta di contenuti Si parla di: Per vincere devi perdere: il cortocircuito del calcio olandese; FC Den Bosch vs ADO Den Haag Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Eerste Divisie 24-04-2026.