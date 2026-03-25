L'Irlanda del Nord travolta dai commenti dei tifosi dell'Italia | puntano tutto sulla scaramanzia

Prima della partita, i tifosi italiani hanno condiviso numerosi messaggi sui social media dell'Irlanda del Nord, utilizzando frasi e immagini che richiamano la scaramanzia. Questi commenti sono stati pubblicati in modo massiccio, con l’obiettivo di allontanare la paura dei playoff attraverso pratiche di superstizione collettiva. La reazione dei supporter italiani si è concentrata principalmente su questo tipo di comunicazioni online.