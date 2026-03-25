L'Irlanda del Nord travolta dai commenti dei tifosi dell'Italia | puntano tutto sulla scaramanzia
Prima della partita, i tifosi italiani hanno condiviso numerosi messaggi sui social media dell'Irlanda del Nord, utilizzando frasi e immagini che richiamano la scaramanzia. Questi commenti sono stati pubblicati in modo massiccio, con l’obiettivo di allontanare la paura dei playoff attraverso pratiche di superstizione collettiva. La reazione dei supporter italiani si è concentrata principalmente su questo tipo di comunicazioni online.
Prima della partita i tifosi dell'Italia hanno inondato i profili social dell'Irlanda del Nord con una "gufata" collettiva: la scaramanzia per cacciare via la paura dei playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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