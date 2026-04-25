In Italia, la Corte di Assise ha stabilito che non si procederà con un percorso di giustizia riparativa per Alexander Vilcherres Quilla, condannato per l’omicidio di Geraldine. La decisione si è basata su un procedimento giudiziario che ha escluso questa possibilità, lasciando irrisolto il tentativo di riparazione tra le parti coinvolte. La vicenda riguarda un grave delitto avvenuto a Macherio, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Nessuna giustizia riparativa per Alexander Vilcherres Quilla. Lo ha deciso la Corte di Assise di Monza per il peruviano di 34 anni accusato di avere perseguitato l’ex compagna coetanea e connazionale Geraldine Nuñez Sanchez Yadanache, prima in Perù e poi in Brianza dove si era rifugiata con i due figli di 17 e 13 anni, e che lo scorso luglio l’ha uccisa strangolandola a mani nude, per postare infine sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta “verdadero amor”, il “vero amore”. L’uomo, ancora detenuto in carcere, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva avuta con la vittima e anche di stalking, reati che riuniti insieme prevedono l’ergastolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il delitto di Macherio. Niente giustizia riparativa per il killer di Geraldine: "Percorso inammissibile"

Notizie correlate

Delitto a Macherio: l’assassino chiede la giustizia riparativaL’oscuro episodio avvenuto a Macherio nella serata di mercoledì 16 luglio, dove Geraldine Nunez Sanchez Yadana è stata uccisa strangolata in una...

L’omicida di Geraldine. Giustizia riparativa per sfuggire all’ergastoloHa chiesto di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato la ex compagna e di averla poi uccisa...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il delitto di Macherio. Niente giustizia riparativa per il killer di Geraldine: Percorso inammissibile; Omicidio Geraldine, l’assassino della ex chiede la giustizia riparativa ma serve l'ok dei parenti; Geraldine strangolata a mani nude dall’ex: no alla giustizia riparativa per il 34enne peruviano che l’ha uccisa; Delitto a Macherio | l’assassino chiede la giustizia riparativa.

Il delitto di Macherio. Niente giustizia riparativa per il killer di Geraldine: Percorso inammissibileL’imputato di 34 anni arrivato dal Perù per uccidere l’ex compagna aveva tentato la carta della mediazione con l’obiettivo di ottenere uno sconto. Famiglia della vittima e Corte di Assise hanno respin ... ilgiorno.it

Geraldine strangolata a mani nude dall’ex: no alla giustizia riparativa per il 34enne peruviano che l’ha uccisaL'ha deciso la Corte di Assise di Monza al processo per l'omicidio della 33enne che aveva lasciato il Perù per la Brianza per sfuggire a Alexander Vilcherres Quilla: Non può ricomporre la frattura co ... msn.com

Macherio celebra il 25 Aprile – 81° Anniversario della Liberazione Il Comune di Macherio invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per una delle ricorrenze più importanti della nostra storia: il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Una giornata - facebook.com facebook