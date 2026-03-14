Durante il processo, l’imputato ha richiesto di partecipare a un percorso di giustizia riparativa. È accusato di aver perseguitato la sua ex compagna, di averla strangolata a mani nude e di aver pubblicato un selfie sulla pagina della vittima con la scritta “verdadero amor”. La richiesta di giustizia riparativa si inserisce nel procedimento legale in corso.

Ha chiesto di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato la ex compagna e di averla poi uccisa strangolandola a mani nude, per postare infine sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta “verdadero amor“, il “vero amore“. Alexander Vilcherres Quilla, peruviano di 34 anni che lo scorso luglio ha causato a Macherio la morte di Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, una 33enne da cui ha avuto due figli di 17 e 13 anni ora rimasti orfani, rischia l’ergastolo. L’uomo, detenuto in carcere, si è presentato ieri mattina davanti al collegio di giudici della Corte di Assise di Monza... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicida di Geraldine. Giustizia riparativa per sfuggire all’ergastolo

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