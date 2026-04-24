Il decreto Sicurezza è legge Alla Camera si cantano ‘Bella Ciao’ e l’inno di Mameli tra proteste e foto ricordo della Lega

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alla Camera è stato approvato definitivamente il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Durante la seduta, alcuni deputati hanno cantato ‘Bella Ciao’ e l’inno di Mameli, tra proteste e foto ricordo della Lega. La discussione si è svolta in un clima acceso, con momenti di tensione e interventi divisi tra favorevoli e contrari alla misura legislativa.

Roma, 24 aprile 2026 – Decreto Sicurezza contro 25 Aprile, inno di Mameli contro ‘Bella Ciao’. È stata una mattina intensa quella odierna alla Camera, che ha portato alla fine all'approvazione definitiva (con 162 favorevoli, 102 contrari e un astenuto) del decreto Sicurezza. Il 25 Aprile e 'Bella Ciao' In apertura di seduta, prima del voto, si sono svolti gli interventi sulla Festa della Liberazione, preceduti da un 'Bella Ciao' intonato dalle opposizioni che ha acceso il dibattito politico. Gianfranco Rotondi di Fratelli d'Italia ha attaccato la sinistra strappando applausi dai banchi della maggioranza ("Se al...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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