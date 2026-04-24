Dopo una lunga sessione notturna, la Camera ha approvato il decreto sulla sicurezza, trasformandolo in legge. Nel frattempo, il governo sta preparando un decreto correttivo per modificare alcune disposizioni sui rimpatri. Durante il voto, alcuni deputati hanno cantato “Bella Ciao”, mentre le reazioni di alcuni esponenti politici sono state di forte critica, con commenti di insoddisfazione e irritazione.

Ok della Camera dopo una maratona notturna al Dl sicurezza. Intanto il governo corre ai ripari sui rimpatri: ora il Cdm per il decreto correttivo. Le opposizioni sono all’attacco e dubbi arrivano anche dalla maggioranza Arriva ad un primo traguardo il travagliato iter deldl Sicurezza, che nelle ultime ore ha vissuto una vera e propria corsa contro il tempo tra Aula e Consiglio dei ministri. Il primo via libera è arrivato ieri con lafiducia alla Camera,approvata con 203 voti favorevoli. Poi lamaratona parlamentare: le dichiarazioni di voto finale si sono conclusepoco dopo le 7.30 del mattino, al termine di una seduta fiume, e i lavori sono ripresi alle11.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dl sicurezza diventa legge, ora decreto bis: l’opposizione canta ‘Bella Ciao’, l’ira di Salvini

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