Chiara Ferragni pronta a cambiare lavoro | cosa farà? La scrittrice! Ecco cosa ha rivelato

Dopo due anni complicati, Chiara Ferragni si apre al cambiamento. La fashion blogger ha annunciato di voler tentare qualcosa di nuovo e si dice pronta a diventare scrittrice. Non è più solo il mondo della moda a catturare la sua attenzione, ma anche le parole e le storie da mettere nero su bianco. La sua scelta sorprende, ma pare che la libertà ritrovata le dia nuova carica. Ora si aspetta di capire cosa sarà davvero il suo prossimo passo.

Chiara Ferragni guarda avanti dopo due anni difficili: parla di libertà ritrovata e non esclude un futuro da scrittrice. Scopriamo tutto sul futuro dell'imprenditrice digitale cremonese! Leggi anche: Chiara Ferragni dice una grande verità su Fedez: e se si fosse comportata lei come ha fatto lui? Apriti cielo! Dopo due anni complessi, segnati da difficoltà personali e professionali, Chiara Ferragni guarda finalmente avanti. L'imprenditrice digitale più famosa d'Italia torna a parlare del suo futuro con uno sguardo diverso, più maturo e consapevole. E tra i nuovi orizzonti che iniziano a delinearsi, spunta anche un'ipotesi inedita: quella di raccontarsi attraverso un libro.

Selvaggia Lucarelli commenta la sentenza di proscioglimento di Chiara Ferragni, sottolineando la differenza tra prosciolto e assolta.

Oggi si attende la decisione della corte nel processo “Pandoro Gate” che vede Chiara Ferragni imputata di truffa aggravata, in relazione alle iniziative benefiche e alle vendite di prodotti natalizi e pasquali nel 2021 e 2022.

