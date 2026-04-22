Filler errato a 20 anni | il dramma di Alessia Fabiani e il danno

Durante l’ultima puntata del programma televisivo La Volta Buona su Rai Uno, Alessia Fabiani ha condiviso il suo vissuto riguardo a un trattamento estetico sbagliato effettuato quando aveva vent’anni. La showgirl ha descritto i problemi causati dall’intervento e le difficoltà che ne sono derivate nel corso degli anni. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui rischi legati a procedure estetiche eseguite senza la dovuta attenzione.

Durante l’ultima puntata del programma televisivo La Volta Buona su Rai Uno, Alessia Fabiani ha raccontato il dramma causato da un trattamento estetico errato subito a vent’anni. La showgirl ha spiegato come un’iniezione di acido metacrilato, eseguita senza che le venisse comunicata la natura non riassorbibile del prodotto, abbia compromesso l’armonia del suo labbro superiore, originariamente segnato da un incidente con il motorino avvenuto a quattordici anni. L’errore medico e le conseguenze fisiche sulla showgirl. Il problema risale a un intervento di medicina estetica effettuato quando la protagonista aveva solo due decenni. A causa di un infortunio con un ciclomotore subìto durante l’adolescenza, presentava una leggera asimmetria nel labbro superiore, con una zona più sottile rispetto all’altra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Filler errato a 20 anni: il dramma di Alessia Fabiani e il danno Notizie correlate Il dramma di Alessia, morta a soli 29 anni: lascia un figlio piccoloIl cordoglio si estende dalla Lombardia alla Liguria per la scomparsa di Alessia Biasi, morta il 9 marzo in ospedale a Bergamo per le conseguenze di... Filler permanenti: quando toglierli? Parla Daniel Cassuto, il chirurgo che li studia da 20 anniLabbra indurite, zigomi gonfi, granulomi che compaiono a distanza di anni dalla punturina. Approfondimenti e contenuti Alessia Fabiani racconta il filler alle labbra e perché evita l’intervento chirurgicoAlessia Fabiani ripercorre l'intervento estetico giovanile che le ha lasciato residui alle labbra e spiega perché ancora non ha scelto la chirurgia ... notizie.it Alessia Fabiani: «Le mie labbra rovinate da un filler sbagliato. Ho paura degli aghi, sto rimuovendo il silicone con il laser»A La volta buona si parla di chirurgia estetica che, invece di aiutare le persone che si sottopongono alle operazioni, peggiorano la situazione, a volte anche in modo definitivo ed irrimediabile. corriereadriatico.it