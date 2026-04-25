il cuoco pugliese peppe zullo premiato dai ministri urso e valditara le immagini e il racconto

Il cuoco pugliese Peppe Zullo è stato premiato recentemente dai ministri Urso e Valditara in un evento pubblico. Le immagini dell'occasione mostrano i due ministri mentre consegnano il riconoscimento al professionista. L'evento si è svolto in una località italiana, con la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali e membri della comunità culinaria locale. La premiazione si è concentrata sul contributo del cuoco alla promozione della cucina regionale.

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Giovedì 23 aprile, nel Salone delle Colonne di Roma, i ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito) hanno insignito Peppe Zullo, cuoco-contadino di Orsara di Puglia, del premio e del titolo di “Maestro del Made in Italy”. Un altissimo riconoscimento per gli oltre 40 anni di attività dello chef pugliese, all’insegna della valorizzazione di materie prime, tradizione e sostenibilità nell’ambito non solo della ristorazione, ma della più ampia accezione della “cultura del buon cibo”. “È stata un’emozione grandissima”, dichiara Peppe Zullo. “Voglio ringraziare la Confcommercio di Foggia per aver sostenuto la mia candidatura e la commissione dei Ministeri del Made in Italy e del Merito che hanno valutato e premiato il lavoro, la passione e il sogno di una vita intera.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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