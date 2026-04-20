Peppe Zullo nominato maestro del ' Made in Italy'
Lo chef di Orsara di Puglia è stato nominato ‘Maestro del Made in Italy’ dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, un ente collegato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta di recente e si tratta di un titolo assegnato a professionisti del settore enogastronomico italiani. La nomina riconosce il contributo di questa figura alla promozione della cultura culinaria nazionale.
Lo chef di Orsara di Puglia, Peppe Zullo è stato nominato ‘Maestro del Made In Italy’, il prestigioso riconoscimento conferito dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, legata al Mimit. Confcommercio Foggia - di cui il cuoco contadino è associato - ha sostenuto con convinzione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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