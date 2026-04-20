Confcommercio Foggia | Peppe Zullo nominato Maestro del Made in Italy

Il 20 aprile 2026 a Foggia, Confcommercio ha annunciato la nomina di Peppe Zullo come “Maestro del Made in Italy”. La cerimonia si è svolta presso la sede dell’associazione, alla presenza di rappresentanti del settore e di altre personalità locali. La scelta riconosce il contributo di Zullo nel promuovere e valorizzare le produzioni italiane nel settore gastronomico e agricolo.

“Questo riconoscimento – dichiara Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia – assume per noi un significato particolare: valorizza un nostro socio e conferma il ruolo dell’associazione nel promuovere e accompagnare percorsi di eccellenza imprenditoriale. Abbiamo sostenuto con convinzione la candidatura, curando il dossier e condividendo un percorso che oggi trova un importante riconoscimento a livello nazionale. È la dimostrazione concreta di come il sistema Confcommercio possa essere un punto di riferimento per la crescita, la rappresentanza e la valorizzazione delle imprese del territorio”. “Ricevere questo riconoscimento è per me un grande onore – commenta Beppe Zullo – ma soprattutto è un premio al territorio, alla sua cultura contadina e al valore delle mani che lavorano la terra e trasformano i prodotti in esperienza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Confcommercio Foggia: Peppe Zullo nominato “Maestro del Made in Italy” Notizie correlate “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Al maestro artigiano Pedullà conferito il riconoscimento di eccellenza artigiana del Made in Italy FederimpreseuropaIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Federimpreseuropa rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze... Altri aggiornamenti Confcommercio Foggia, 'per Natale scegliamo i negozi di prossimità'Riscoprire il valore degli acquisti nei negozi di prossimità, luoghi in cui il commercio si intreccia con le relazioni, l'attenzione e la cura per le persone. E' l'invito rivolto ai cittadini da ... ansa.it Foggia, contro la crescente desertificazione di negozi un piano di ConfcommercioRilanciare il commercio nelle zone centrali della città ed in ogni caso contrastare la desertificazione commerciale. E’ uno degli obiettivi della Confcommercio di Foggia. I dati diffusi dall’ultimo ... lagazzettadelmezzogiorno.it