Volley la capolista fatica contro la squadra apuana ma alla fine prende il largo e si aggiudica il match Massa Carrara lotta ma con Maury’s non basta
La squadra di Massa Carrara, guidata dal tecnico, ha sofferto più del previsto contro la Maury’s C.c. Tuscania, che ha combattuto fino all’ultimo punto. La capolista ha iniziato la partita con alcune difficoltà in fase di ricezione, ma nel secondo set ha preso il comando e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha incoraggiato entrambe le formazioni. Alla fine, la Maury’s ha conquistato tre set e portato a casa la vittoria.
PALLAVOLO M.CARRARA 1 MAURY’S C.c. TUSCANIA 3 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach: Cei. MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli, Simoni, Festi, Fusco, Ottaviani, Stoleru, Fantauzzo, Borzacconi, Marrazzo, Rizzi, Pieri, Galano, Quadraroli. Coach: Perez Moreno. Arbitri: Adriana Bruno, Luisa Proietti. Parziali: 16-25, 23-25, 25-23, 20-25. MASSA - Il testa-coda della 15° giornata del campionato nazionale maschile di serie B è finito come da pronostico con la vittoria della capolista ma i viterbesi hanno dovuto faticare più del previsto contro una squadra di casa che ha saputo giocarsela alla pari per oltre due ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Volley: la squadra apuana di serie B cade a Cascia, dopo un match molto combattuto, ed è sempre più ultima. Prima di ritorno amara per Massa Carrara
La squadra di Massa Carrara perde 3-1 a Cascia in una partita molto combattuta.
Volley serie B, C, D. La My Mech lotta con la capolista ma non basta. Importante successo del Russi con CattolicaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jonica Volley, al PalaBucalo la capolista Corigliano s’impone 3-1; Jonica Volley, buona prestazione ma Corigliano conferma il primato vincendo 3 a 1; Sportilia Volley ko nel derby: la capolista Trani passa al PalaCosmai; Volley D/F – Busca fatica ma vince con Monviso, alle sue spalle ringhiano Centallo e Marene.
Volley D/F – Busca fatica ma vince con Monviso, alle sue spalle ringhiano Centallo e MareneVolley D/F - Busca fatica ma vince con Monviso, alle sue spalle ringhiano Centallo e Marene. Colpo salvezza importante di Mondovì e Boves ... ideawebtv.it
Volley e basket: il punto della giornata in serie C maschile e femminile e serie CBene New Image, Zafferana ko, Basket Giarre centra la poule promozione In C maschile comincia bene il girone di ritorno per la New Image Giarre che supera facile il Paternò e prosegue l’inseguimento a ... gazzettinonline.it
Cala l’artigianato di Lucca e Massa-Carrara: meno attività nel 2025 A dirlo è la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. A Lucca il settore è il 25% del tessuto economico... - facebook.com facebook