Volley la capolista fatica contro la squadra apuana ma alla fine prende il largo e si aggiudica il match Massa Carrara lotta ma con Maury’s non basta

La squadra di Massa Carrara, guidata dal tecnico, ha sofferto più del previsto contro la Maury’s C.c. Tuscania, che ha combattuto fino all’ultimo punto. La capolista ha iniziato la partita con alcune difficoltà in fase di ricezione, ma nel secondo set ha preso il comando e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha incoraggiato entrambe le formazioni. Alla fine, la Maury’s ha conquistato tre set e portato a casa la vittoria.