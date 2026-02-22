Assisi dopo 800 anni il corpo di San Francesco torna tra i fedeli | Non sono solo ossa si percepisce una presenza viva

A Assisi, le spoglie di San Francesco tornano tra i fedeli dopo 800 anni a causa di un'ostensione straordinaria. La prima apertura della tomba ha attirato molte persone, che hanno percepito una presenza viva più che un semplice scheletro. La cerimonia ha suscitato emozioni intense tra i visitatori, molti dei quali riferiscono di sentire un'energia speciale nel luogo. La reliquia viene mostrata per la prima volta dopo secoli, offrendo un momento unico di connessione con il santo.

Assisi, 22 febbraio 2026 – E’ iniziata oggi, domenica 22 febbraio, nella Basilica Papale di San Francesco, la prima ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco d' Assisi, nel quadro dell'ottavo centenario della morte (1226-2026). Un mese di grazia: come e quando vedere il Santo. Per un mese, fino al 22 marzo, fedeli e pellegrini potranno sostare in preghiera davanti al corpo del Santo, collocato nella chiesa Inferiore davanti all'altare, in un clima di raccoglimento e silenzio. Pellegrini sono arrivati da tutte le parti del mondo per passare davanti alle spoglie di San Francesco. “ Non sono solo ossa, si percepisce una presenza viva”, raccontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Francesco, il corpo trasferito nella basilica di Assisi: ore solenni, c’è l’esposizione ai fedeliIl trasferimento del corpo di San Francesco nella basilica di Assisi è avvenuto per permettere ai fedeli di venerarlo.

Assisi: 800 anni di San Francesco, Papa in arrivo e un hospice per iSan Francesco è morto 800 anni fa, e questa ricorrenza ha portato numerosi visitatori nella città, attratti dalle iniziative pubbliche e spirituali.

Assisi, festa di San Francesco Patrono d'Italia 2025

