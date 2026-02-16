Al Teatro Filodrammatici di Milano va in scena Tape - La Registrazione
Al Teatro Filodrammatici di Milano, lo spettacolo Tape - La Registrazione ha attirato molte persone, perché il regista ha deciso di portare in scena un testo che parla di memoria e bugie. La rappresentazione si svolge in un ambiente intimo, con luci soffuse e un palcoscenico ridotto, che permette al pubblico di concentrarsi sui dialoghi intensi tra gli attori. La scelta di mettere in scena questa pièce deriva dall'interesse del teatro di proporre storie che riflettono i problemi di oggi.
Il Teatro Filodrammatici di Milano è un punto di riferimento per la drammaturgia contemporanea e la produzione di spettacoli originali. Il progetto artistico che caratterizza il Teatro Filodrammatici di Milano con la direzione artistica di Tommaso Amadio e Bruno Fornasari parte dal desiderio di osservare e raccontare la contemporaneità da prospettive inconsuete. Per la scelta dei temi, riferimenti principali sono la cronaca e la politica attuale, fungendo da spunti per la creazione di drammaturgie inaspettate e storie originali. La mission del teatro di Milano è quella di superare la classica distinzione tra Teatro d’arte e Teatro commerciale, impegnandosi nel trovare una nuova via che possa, data la varietà dell’attuale contesto culturale, far convivere al meglio qualità e popolarità della proposta artistica.🔗 Leggi su Milanotoday.it
