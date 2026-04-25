Il Comune ha comunicato di essere contrario all’installazione dell’antenna, sottolineando che questa posizione è condivisa con la maggior parte dei cittadini. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo ha deciso a favore della compagnia telefonica, autorizzando l’installazione. La questione riguarda un’antenna proposta in un’area residenziale, con il Comune che si è opposto fin dall’inizio alla sua realizzazione.

"I cittadini devono sapere che il Comune è contrario a quell’ antenna, ma il Tar ha dato ragione alla compagnia telefonica". Così il Municipio capannorese replica alla protesta dei residenti a San Leonardo in Treponzio. Nel Piano comunale di telefonia erano stati individuati due siti alternativi pubblici, ripetutamente proposto alla società telefonica, che però non li ha presi in considerazione. Anzi, avendo ricevuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro il diniego a procedere con l’installazione nel cuore del paese, la compagnia ha fatto ricorso al Tar contro il Comune, vincendolo. "Siamo contrari al sito scelto dall’operatore telefonico per l’installazione della nuova antenna di telefonia mobile a San Leonardo in Treponzio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune: "Noi contrari all’antenna"

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