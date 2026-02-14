Siamo contrari all’antenna Altopascio non fa retromarcia

L’amministrazione di Altopascio si oppone all’installazione dell’antenna, perché sostiene che potrebbe creare problemi di salute ai residenti. La decisione arriva dopo che alcuni abitanti hanno espresso preoccupazioni riguardo all’impatto sulla loro qualità di vita. Nonostante le richieste dei cittadini, il Comune ha cercato di bloccare i lavori e ha presentato ricorsi contro il progetto.

Dalla stessa parte della gente. "Su questa antenna l’amministrazione comunale dice No e ha fatto tutto il possibile per contrastarne l’installazione". Così il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio e l’assessore all’ambiente e alla progettazione urbanistica Daniel Toci sulla questione dell’impianto per la telefonia mobile Inwit in località Mazzei, a Spianate, a seguito dell’esposto presentato da diversi cittadini che hanno chiesto la sospensione cautelare dei lavori. "Nonostante la contrarietà più volte espressa e tutti i tentativi messi in campo dal Comune per negare l’autorizzazione, non sussistono oggi i presupposti tecnici e giuridici per disporre la sospensione dei lavori, in ragione di una normativa nazionale legata al PNRR che non lascia margini di azione – dicono il sindaco D’Ambrosio e l’assessore Toci, – per questo ribadiamo la piena disponibilità ad un confronto con i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

