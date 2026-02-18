Il Comune approva La protesta dei residenti | No all’antenna 5g

Il Comune ha approvato l’installazione di un’antenna 5G, causando l’opposizione dei residenti. La decisione arriva dopo che l’azienda Inwit ha ottenuto il permesso di mettere la struttura a pochi metri dal campo sportivo e dal cimitero, suscitando proteste tra chi teme rischi per la salute e il decoro urbano.

Intanto il Comune ha dato l’ok all’azienda Inwit che installerà l’ antenna 5G vicino al campo sportivo e al cimitero. Un’antenna che i residenti non vogliono e che era già stata oggetto di accesi dibattiti con l’amministrazione comunale. A parlare dell’incontro con l’amministrazione comunale è ancora il presidente della Pro loco Tiziano Baldi. "Gli amministratori ci hanno detto che le 150 firme che abbiamo portato sono poche - dice Baldi - e che abbiamo pure sbagliato formato. E hanno anche aggiunto che a fronte di circa 800 residenti di Codena 150 erano poche. Non siamo contro la tecnologia, anzi, ma è l’ubicazione che è sbagliata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

