Firenze pranzo benefico per i cani in cerca di adozione

A Firenze è stato organizzato un pranzo benefico dedicato ai cani in attesa di adozione. L’evento è stato promosso dall’associazione Florence Dog Rescue, che si occupa di trovare una famiglia e una casa a cani senza proprietario. L’iniziativa si è svolta il 24 marzo 2026 e ha coinvolto persone interessate a sostenere questa causa.

Firenze, 24 marzo 2026 – L’associazione Florence Dog Rescue ha organizzatore un evento di beneficenza per gli amici a quattro zampe che aspettano di essere adottati e avere una casa e una famiglia. Il pranzo solidale . Si tratta del pranzo solidale di primavera. "Tutti insieme per aiutare i pelosi in cerca di casa con un bel pranzo in queste bellissime giornate primaverili. Siete tutti invitati" si legge nell'invito. L'appuntamento è domenica 29 marzo all'Antico Spedale del Bigallo alle ore 13, pranzo vegetariano a 20 euro. "Cosa faremo? - spiegano gli organizzatori -. Ci sarà la nostra sfilata dei cani in cerca di adozione. Ci saranno educatori cinofili pronti a rispondere alle vostre domande. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, pranzo benefico per i cani in cerca di adozione Articoli correlati Otto cani adottabili in cerca di una famiglia, un nuovo inizio per chi cerca compagnia e affetto.Otto cani, ognuno con una storia diversa, aspettano ancora una famiglia che li accolga per sempre. Terracina, Sant’Antonio Abate al canile comunale: benedizione per cani e gatti in attesa di adozioneTerracina, 18 gennaio 2026 – Una mattinata diversa dal solito, carica di significato e partecipazione, quella vissuta ieri al canile comunale di...