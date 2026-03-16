Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la sfida contro il Real Madrid, affermando che uscire dalla competizione non rappresenterebbe un fallimento, poiché nello sport si perde più spesso di quanto si vinca. Alla vigilia della partita, il tecnico ha sottolineato come nel calcio, come in altri sport, non si possa sempre prevalere, evidenziando il carattere imprevedibile della competizione.

Non chiamatelo fallimento. Il Manchester City domani sera può anche uscire dalla Champions League contro il Real Madrid senza la clamorosa impresa di ribaltare il 3-0 preso al Bernabeu la settimana scorsa. Anche se l’avventura europea dei Cityzens dovesse concludersi agli ottavi di finale, però, Pep Guardiola non vuole sentire parlare di fallimento. “L’importante è che non pensi tu di aver fallito - ha detto nella parte in spagnolo della sua conferenza stampa nel centro sportivo del City, alla vigilia della sfida col Real -. Nessuna delle grandi squadre della storia, non solo nel calcio, ha sempre e solo vinto. Nello sport si perde più di quanto si vince”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola: "Fallimento City se usciamo col Real? No, nello sport si perde più di quanto si vince"

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