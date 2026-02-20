Liverpool e Arsenal vogliono ingaggiare Konstantinos Tzolakis

Liverpool e Arsenal stanno cercando di portare in squadra Konstantinos Tzolakis, il portiere della nazionale greca. La causa è il desiderio di rinforzare i rispettivi organici con un portiere giovane e promettente. Entrambi i club hanno già avviato trattative con l’entourage del giocatore, che ha impressionato per le sue parate nelle ultime partite. La decisione finale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, quando si definiranno i dettagli del trasferimento.

Breaking: Stemmi dei club Arne Slot, Liverpool e Arsenal (foto di Justin SetterfieldGetty Images) Secondo quanto riferito, Liverpool e Arsenal sarebbero interessati a ingaggiare il portiere della nazionale greca Konstantinos Tzolakis. Tzolakis ha fatto abbastanza bene con l'Olympiacos e ha attirato l'attenzione di più club. Potrebbe essere disponibile per una cifra intorno ai 20 milioni di euro a fine stagione, secondo l'Area Napoli. Konstantinos Tzolakis, classe 2002, sta disputando una super stagione con la maglia dell'Olympiacos: 26 reti subite e ben 16 clean sheet in 30 partite tra tutte le competizioni Il cartellino del portiere greco si aggira intorno ai 20 milioni di euro