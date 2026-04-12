Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross Empoli

Il 12 aprile 2026, si è conclusa con una sconfitta per il Centro Tecnico BM nella partita contro la Computer Gross Empoli. La gara si è svolta ad Arezzo e ha visto le due squadre affrontarsi in un match deciso dagli ultimi minuti. La formazione locale non è riuscita a portare a casa il risultato, lasciando il campo con una sconfitta. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo l'incontro.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Finale amaro per il Centro Tecnico BM c ontro la Computer Gross Empoli. Due liberi di Tosti a 3 secondi e 9 decimi decidono la sfida del Palasport Estra Centro Tecnico BM Arezzo - Computer Gross Empoli 78-79 Parziali: 25-20; 40-43; 57-55 Centro Tecnico BM: Pelucchini 5,Tersillo 5, Toia 11, Ghini 2, Marcantoni D., Corradossi 12, Zanini 19, Lemmi 6, Raguzzi, Francesconi, Cazzanti 13, Vagnuzzi 5. All.Fioravanti Ass.Liberto e Fracassi G. Computer Gross: Ciano 9, Ramazzotti, Baldacci, Rosselli 19, Cipriani 5, Sakellariou 8, De Leone 4,Marini, Tosti 16, Soviero 14, Paluzzi 4, Regini. All.Valentino Ass.Quartuccio e Cappa...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross Empoli Altro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BMArezzo, 2 febbraio 2026 – Verodol Tuscopharm Basket Cecina-Centro Tecnico BM Arezzo 72-60. Leggi anche: Il Centro Tecnico BM Arezzo atteso dallo sprint finale