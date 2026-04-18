Il team di coach Fioravanti si prepara a disputare l'ultima trasferta della stagione regolare al Centro Tecnico BM di Genova. La partita si svolgerà il 18 aprile 2026 e rappresenta un momento chiave per gli amaranto, che cercano di ottenere punti importanti per la classifica finale. La sfida si inserisce nel calendario con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica prima della conclusione del campionato.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di punti decisivi per la classifica. Sabato 18 Aprile alle ore 19 il Centro Tecnico BM affronterà la trasferta di Genova dove al Palasport Waterfront di Levante sarà opposta all'Elah Acquario di Genova nel penultimo turno di campionato, la partita sarà arbitrata dai Sigg. Dell'Accio e Pittatore di Torino. Dopo lo sfortunato epilogo della partita di sabato scorso con Empoli che oltre alla sconfitta maturata nei secondi finali ha messo ko per le prossime partite Matteo Tersillo assoluto protagonista della stagione amaranto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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