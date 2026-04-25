Il centro sociale occupa uno stabile abbandonato | scoppia il caos strade chiuse arriva la polizia

Nel fine settimana del 25 aprile, sui social si era diffusa l’indicazione di un’occupazione di uno stabile abbandonato da parte di un centro sociale, con l’obiettivo di creare una Zona temporaneamente autonoma. Nei giorni successivi, si sono verificati momenti di tensione con strade chiuse e l’intervento della polizia per gestire la situazione. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a un rapido sviluppo degli eventi, con le autorità che hanno cercato di ristabilire l’ordine.

Lo avevano annunciato sui social: nel fine settimana del 25 aprile ci sarebbe stata una Taz, una Zona temporaneamente autonoma. Una sorta di occupazione a “scadenza” E così è stato: intorno alle 19 di venerdì 24 aprile alcuni militanti del centro sociale Foa Boccaccio hanno occupato l’ex.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Strade chiuse e divieti in centro per il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaStrade chiuse e divieti nel centro di Pescara per consentire il regolare svolgimento del 174esimo anniversario della fondazione della polizia. Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sostaStrade chiuse e divieti di sosta in centro a Roma per la cerimonia di celebrazione per i 174 dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il centro sociale occupa uno stabile abbandonato: scoppia il caos, strade chiuse arriva la polizia; Scontri con i carabinieri, feriti e arresti: Ecco la nostra verità; Sirmione, bilancio 2025 da 27 milioni: sociale e scuola al centro; Fd’I: Aq16, lavori senza sicurezza. Sgombero o si rischia la tragedia. Lunedì 27 aprile, presso il Centro Sociale Polifunzionale “A. Cominelli”, alle ore 20.30 si terrà l’ultimo appuntamento della Rassegna “Figli che crescono, Donne che cambiano. La salute nelle diverse stagioni della vita”. Tema della serata, condotta dalla dott.s - facebook.com facebook