Strade chiuse e divieti in centro per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia

Per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia, nel centro di Pescara sono stati istituiti divieti di sosta e sono state chiuse alcune strade, al fine di garantire lo svolgimento degli eventi programmati. La chiusura delle vie coinvolge diverse arterie principali e zone limitrofe, con l’obiettivo di assicurare la sicurezza durante le celebrazioni. Le autorità hanno comunicato le restrizioni ai cittadini attraverso i canali ufficiali.

Strade chiuse e divieti nel centro di Pescara per consentire il regolare svolgimento del 174esimo anniversario della fondazione della polizia.Dalle ore 9 alle ore 15 di venerdì 10 aprile sono previste alcune limitazioni.A prevederle l'ordinanza dirigenziale numero 290 del 9 aprile. Abbonati per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaUna giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. Temi più discussi: Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Vivicittà 2026, strade chiuse e divieti a Palermo: tutte le modifiche alla viabilità del 12 aprile; Fiera di Pasquetta e corteo: tutte le strade chiuse nel weekend di Pasqua a Milano; Processione del Venerdì Santo a Savona: ecco le strade chiuse e i divieti. Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sostaSettimana difficile dal punto di vista della viabilità con il clou dei festeggiamenti previsto per il 10 aprile ... romatoday.it Via Crucis 2026 al Colosseo: orari, strade chiuse, divieti di sosta e bus deviati a Roma venerdì 3 aprilePer la via Crucis al Colosseo a Roma di Venerdì Santo 3 aprile 2026 presieduta da Papa Leone XIV sono in programma divieti di sosta, chiusure stradali ... fanpage.it Sabato e domenica a Cagliari divieti e strade chiuse per ViviCittà - facebook.com facebook Molise, si riattiva la frana di Petacciato: strade chiuse e allerta alta x.com